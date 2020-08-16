وزير الرياضة يتفقد موقع إقامة قرعة مونديال العالم لليد 2021

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، الموقع المقترح لإقامة مراسم قرعة مونديال العالم لكرة اليد 2021 والمقرر تنفيذها بفندق مينا هاوس الهرم خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد 2021 في شهر يناير القادم بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم، وتقام فعاليات البطولة في 4 صالات مغطاة هم "الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية".

رافق الوزير خلال جولته بموقع إقامة قرعة المونديال أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة وفي مقدمتهم المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي باللجنة المنظمة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية، ومجموعة من القيادات التنفيذية، ومسئولي شركتي بريزينتيشن وتذكرتي. 

واطلع الدكتور أشرف صبحي على التصور المبدئي لحفل مراسم القرعة، ومسارات الدخول للحفل، وأماكن جلوس كبار الشخصيات والسادة الضيوف والإعلاميين، والبرنامج المقترح لفقرات حفل القرعة. 

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى المتابعة بصفة دورية مع اللجنة المنظمة؛ للوقوف على وضع كافة التجهيزات اللوجستية والإجراءات الإدارية بشأن الأمور المتعلقة بمراسم قرعة مونديال اليد، وحفلتي الافتتاح والختام، إضافة إلى الاستعدادات الخاصة بالصالات المغطاة وجاهزيتها لاستضافة منافسات البطولة.

وقال الدكتور أشرف صبحي:"عازمون على تحقيق النجاح الباهر للبطولة على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية والإدارية بفضل ما تتميز به مصر من مقومات نجاح من خبرات تنظيمية، وتوافر البنية الإنشائية الرياضية، ووسائل الانتقال، وفنادق الإقامة، والمطارات الدولية، والمعالم السياحية، وعوامل الأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذي يقدم كل الدعم والمساندة للرياضة المصرية".

وتابع وزير الشباب والرياضة:"يُجرى حاليًا عقد عدة اجتماعات مع اللجان الفرعية للجنة المنظمة؛ للإطلاع على أخر مستجدات اللجان كلٌ في شأنه، وتوفير المتطلبات والاحتياجات، وإنهاء كافة الاجراءات اللازمة في ضوء الوصول إلى كامل الجاهزية لكأس العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021، وذلك يتم جنبًا إلى جنب بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى للتأكيد على استعداد مصر لاستضافة البطولة في يناير المقبل".
وزير الرياضة يتفقد موقع إقامة قرعة مونديال العالم لليد 2021
وزير الرياضة يتفقد موقع إقامة قرعة مونديال العالم لليد 2021
وزير الرياضة يتفقد موقع إقامة قرعة مونديال العالم لليد 2021
وزير الرياضة يتفقد موقع إقامة قرعة مونديال العالم لليد 2021
وزير الرياضة يتفقد موقع إقامة قرعة مونديال العالم لليد 2021
وزير الرياضة يتفقد موقع إقامة قرعة مونديال العالم لليد 2021

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وزير الرياضة لفجر كرة اليد

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