مانشستر يونايتد يواجه إشبيلية في قمة مشتعلة بنصف نهائي الدوري الأوروبي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:13 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
وكالات
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يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نظيره إشبيلية الإسباني مساء اليوم في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

يبحث كلا الفريقان عن تحقيق الفوز في المواجهة الصعبة، من أجل حسم تأهله للمباراة النهائية من البطولة، التي عادت منافساتها مؤخراً بعد توقف دام عدة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتأهل يونايتد لنصف النهائي بصعوبة كبيرة، بعد تخطيه فريق كوبنهاغن الدنماركي 1-0.

وحجز إشبيلية مقعده بين الأربعة الكبار، عقب الفوز القاتل الذي حققه في اللحظات الأخيرة على نظيره وولفرهامبتون الإنجليزي 1-0.

ولا يملك يونايتد تحت قيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشار أي بدائل، سوى تحقيق الفوز في لقاء الليلة، والتأهل للمباراة النهائية من أجل الحفاظ على حظوظه في التتويج باللقب الأوروبي الغائب عن خزائنه منذ 3 أعوام، حيث حصد "يوروباليغ" مرة واحدة في تاريخه وذلك عام 2017.

في المقابل، يأمل إشبيلية في مواصلة مشواره بالبطولة المفضلة التي يعد الأكثر تتويجاً بلقبها على مدار التاريخ، برصيد 5 ألقاب حققها أعوام: 2006، 2007، 2014، 2015، و2016.

ويتقابل الفائز من لقاء الإنتر وشوختار الأوكراني، مع المتأهل من القمة النارية بين إشبيلية ومان يونايتد في نهائي المسابقة المقرر إقامته 21 أغسطس في كولون، علماً بأن الأدوار الإقصائية للبطولة تقام جميعها من دور واحد، وليس بنظام الذهاب والإياب، بسبب ظروف جائحة تفشي فيروس كورونا.

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