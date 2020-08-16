محمود الليثي يعلن عن تقديمه الأغنية الدعائية لفيلم "صابر وراضي" برفقة هؤلاء

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يستعد مطرب المهرجانات الشعبية محمود الليثي لتقديم أغنية جديدة وهي الدعائية لفيلم "صابر وراضي" للفنان أحمد آدم.



وقد أعلن محمود الليثي عن هذه الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمود الليثي بصورة تجمعه مع الفنان عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة وكتب قائلاً: "قريبا الوحوش العمالقة بأمر الله أغنية جديدة فيلم أحمد آدم إنتاج الحاج أحمد السبكي".



يذكر أن محمود الليثي شارك في مسلسل مملكة إبليس الذي تدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي أبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي أبليس، تغيّر موازين القوة.



المسلسل بطولة غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح.