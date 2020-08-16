بالأعلام.. الشباب ينتظرون السيسي لافتتاح المرحلة 4 من الخط 3 للمترو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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اصطف مجموعة من الشباب يحملون العلم المصري، على جانبي أرصفة محطة هشام بركات ضمن المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، انتظارا لوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.

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