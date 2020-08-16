هيفاء وهبي تتألق في أولى حلقات snl بالعربي

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حلت الفنانة هيفاء وهبي ضيفة أولى حلقات برنامج "Snl بالعربي" في موسمه الجديد.



و ظهرت هيفاء خلال الحلقة وهي تغني وتمثل وقدمت حلقة ناجحة وذلك رغم الأحداث التي مرت بها هيفاء خلال الفترة الماضية.



يذكر أن انفجار مرفأ بيروت آثر على منزل هيفاء لأنه يبعد 500 متر فقط عن مكان الانفجار، ولذلك تدمر المنزل بالكامل وأصيبت مديرة منزلها «روبى» إصابات شديدة لتواجدها فى المنزل أثناء الانفجار، وبعد أن اطمأنت هيفاء على مديرة منزلها، بدأت فى ترميم المنزل من جديد، ونجت هيفاء من الحادث لأنها وقت الانفجار كانت فى أحد الفنادق لارتباطها بتصوير مسلسل «أسود فاتح».



يشار إلى أن هيفاء تواجدت فى مصر قبل تفجيرات مرفأ بيروت بأسبوع، لمتابعة أزمتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيرى، التى تقاضيه هيفاء حاليا فى المحاكم المصرية، بعد اتهامها له باختلاس مبلغ يقدر بـ63 مليون جنيه مصرى، من خلال توكيل عام قامت بعمله له فى السابق ويعطيه الحق فى التعامل مع المنتجين ومنظمى حفلاتها والقنوات الفضائية.