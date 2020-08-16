هيفاء وهبي تتألق في أولى حلقات snl بالعربي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
Advertisements
حلت الفنانة هيفاء وهبي ضيفة أولى حلقات برنامج "Snl بالعربي" في موسمه الجديد.

و ظهرت هيفاء خلال الحلقة وهي تغني وتمثل وقدمت حلقة ناجحة وذلك رغم الأحداث التي مرت بها هيفاء خلال الفترة الماضية.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت آثر على منزل هيفاء لأنه يبعد 500 متر فقط عن مكان الانفجار، ولذلك تدمر المنزل بالكامل وأصيبت مديرة منزلها «روبى» إصابات شديدة لتواجدها فى المنزل أثناء الانفجار، وبعد أن اطمأنت هيفاء على مديرة منزلها، بدأت فى ترميم المنزل من جديد، ونجت هيفاء من الحادث لأنها وقت الانفجار كانت فى أحد الفنادق لارتباطها بتصوير مسلسل «أسود فاتح».

يشار إلى أن هيفاء تواجدت فى مصر قبل تفجيرات مرفأ بيروت بأسبوع، لمتابعة أزمتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيرى، التى تقاضيه هيفاء حاليا فى المحاكم المصرية، بعد اتهامها له باختلاس مبلغ يقدر بـ63 مليون جنيه مصرى، من خلال توكيل عام قامت بعمله له فى السابق ويعطيه الحق فى التعامل مع المنتجين ومنظمى حفلاتها والقنوات الفضائية.

أخبار تهمك

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 23 دقيقة

كارتيرون يرفض طلب مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه المعار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

04:11 ص

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

09:32 ص

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

11:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان