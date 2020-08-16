مؤشرات تكشف: هكذا أثر الصيف على تراجع حالات كورونا

شهدت عدد من الدول تراجعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-١٩" منذ بداية الصيف، ما أدى إلى توقع البعض أن يكون درجات الحرارة في هذا الفصل الحار لعبت دورا كبيرا في الحد من انتشار الوباء.





حرارة اغسطس قللت حدة الفيروس

المؤشر الأولى يتضح فيما أعلنه أحد المسئولين المصريين، فقال مسئولي مديرية الصحة بالمنيا إن إصابات فيروس كورونا المستجد تنخفض بشكل ملحوظ وتكاد تكون منعدمة في بعض المراكز، متوقعين أن ارتفاع درجات الحرارة في شهر أغسطس قلل من حدة انتشار الفيروس.





تراجع الحالات في المملكة السعودية

وثاني المؤشرات كانت في المملكة العربية السعودية، حيث تراجع عدد الحالات النشطة لفيروس كورونا المستجد في السعودية خلال الأيام الماضية إلى أقل من 30 ألفا، لأول مرة منذ أوائل يونيو أي منذ بداية الصيف.





٣٠ دقيقة من الشمس تقضي على كورونا

وفي وقت سابق، كشفت دراسة أن أشعة الشمس القوية تتسبب في انحلال فيروس كورونا خلال 30 دقيقة فقط، والدراسة أجراها علماء الفيروسات المتقاعدون من الجيش الأمريكي وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وأكدت أن أشعة الشمس تقتل الفيروس بسرعة في الهواء الطلق، ما يعني أن الناس من المحتمل أن يكونوا أكثر أمانا في الخارج.





وفي التفاصيل، كشفت الدراسة إن تأثير ضوء الشمس على الفيروس أكبر بكثير في هذا الوقت من العام، حيث أننا نشهد ذروة أشعة الشمس على خطوط العرض، التي تحدث خلال الانقلاب الصيفي، وبحلول الاعتدال الخريفي، في منتصف سبتمبر، سيستغرق الأمر ساعة و17 دقيقة لجعل الفيروس غير ضار على الأسطح في الهواء الطلق، ثم في الاعتدال الربيعي، في 20 مارس، سيستغرق الأمر ما يقرب من ثلاث ساعات لخفض قوة الفيروس.



