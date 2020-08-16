صبري فواز ينتهي من تصوير مشاهده بمسلسل "أسود فاتح" في هذا الموعد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أوشك الفنان صبرى فواز على الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل "أسود فاتح"، للفنانة هيفاء حيث من المقرر أن ينتهي تمامًا من تصوير مشاهده بعد 15 يومًا، ويعود بعد ذلك من بيروت لاستكمال تصوير أعماله في القاهرة.

ويجسد صبري فواز ضمن أحداث المسلسل دور محامي يساعد الفنانة هيفاء وهبي على الخروج من السجن، بعد أن تقوم روجينا بتوريطها فى العديد من المشاكل، التى تتسبب في دخولها السجن ظلمًا.

مسلسل "أسود فاتح" من تأليف أمين جمال،إخراج كريم العدل، بطولة شريف سلامة، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق.



وفي سياق آخر ، يشارك صبري فواز في فيلم "30 مارس" وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة أحمد الفيشاوي، ‏دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، ‏ندى موسى، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح.

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