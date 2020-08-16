روسيا تعلن موعد بدء المرحلة الثالية من اختبار لقاح كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:20 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن الكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، اليوم الأحد، موعد المرحلة الثالثة من اختبار لقاح كورونا.

 

وكشف مدير مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن المرحلة الثالثة أو مرحلة ما بعد التسجيل للقاح ضد كورونا، الذي طوره المركز، قد تبدأ خلال 7-10 أيام.

 

ونقلت وكالة "تاس"، عن الخبير الروسي قوله: "سنقدم يوم الاثنين النسخة الأولى من بروتوكول دراسات ما بعد التسجيل. ونظرا للاهتمام الكبير من قبل الجمهور والصحافة بهذا الموضوع، أعتقد أن وزارة الصحة لن تتأخر وستوافق لنا على البروتوكول في غضون أسبوع. لذلك أعتقد، أنه في غضون سبعة أو كحد أقصى في غضون عشرة أيام، كل شيء سيبدأ".

 

وأضاف غينتسبورغ أنه من المخطط أن يجتذب اللقاح عشرات الآلاف من الناس إلى المرحلة الثالثة. وستجري الدراسات والاختبارات في منطقة موسكو.

 

وتابع الخبير الروسي: "سيشارك عشرات الآلاف من الأشخاص. ونظرا لأن العملية مكلفة ماديا، سيؤخذ بعين الاعتبار الجانب المالي. يوجد بمنطقة موسكو كل البنية التحتية اللازمة لإجراء ليس فقط التطعيم، ولكن أيضا المراقبة والمتابعة".

 

في وقت سابق، قالت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، إنه بعد تسجيل الدواء، سيشارك ألفا شخص في التجارب السريرية.

 

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