انطلاق تصوير مسلسل "لؤلؤ" لـ مى عمر في هذا الموعد

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يبدأ صناع مسلسلمسلسل "لؤلؤ" للفنانة مي عمر في تصوير المشاهد الأولى لهم يوم 20 أغسطس الجاري، ويعد المسلسل البطولة الدرامية الأولى لمي عمر في الدراما التليفزيونية.



و تظهر مي عمر خلال الأحداث في دور مطربة تحلم بالنجومية إلى أن تحققها وسط صراعات كبيرة، والمسلسل من تأليف زينب عزيز، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن المقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي القادم.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر الدرامية مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.







