"أنا شبه نسيتك" لـ إليسا تقترب من 3 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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تقترب أغنية "أنا شبه نسيتك" للفنانة إليسا نحو ٣ مليون مشاهدة بعد مرور أسبوعين على طرحها، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

و يذكر أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

و يتضمن الألبوم أغنية "صاحبة رأي" وهي الأغنية الرئيسية لألبوم إليسا، الذي أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرحه كاملا يوم 1 أغسطس الجاري تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

ويتضمن أيضًا أغنية "حبة اهتمام"، كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"أنا شبه نسيتك"، كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم.

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