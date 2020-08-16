كوريا الجنوبية توقع مذكرة تفاهم لتقديم أدوات لتشخيص كورونا إلى أفريقيا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:58 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
Advertisements

أعلنت السفيرة الكورية الجنوبية لدى البعثة الكورية الجنوبية في جنيف بايك جي-آه مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في مقر المنظمة في جنيف بسويسرا، توقيع مذكرة تفاهم لتقديم أدوات تشخيص كورونا بما يكفي لإجراء حوالي 550 ألف اختبار إلى أفريقيا، بقيمة 7.1 مليار وون (أي ما يعادل 5.97 مليون دولار) إلى أفريقيا.

 

ووفقًا للسفيرة الكورية الجنوبية، سيتم تسليم المواد عبر النظام اللوجستي للمنظمة إلى الدول الأفريقية في أعقاب وصولها إلى أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، موضحة أن الدعم جاء بناء على طلب وجهه المدير العام تيدروس إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، حيث طلب منه تقديم الدعم إلى الدول الأفريقية أثناء مكالمات هاتفية أجريت بينهما في يوم 6 أبريل الماضي، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تقديم هذا الدعم لمساعدة أفريقيا في مواجهة فيروس كورونا.

 

وكان  تيدروس، أعرب عن خالص التقدير بشأن دعم الحكومة الكورية الجنوبية، مضيفا أن هذا الدعم يعد معنى رمزيا لروح التضامن الدولي وسط تفشي جائحة كورونا في أنحاء العالم.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية كورونا اصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه المعار

منذ ساعتين

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على المرشحين لقيادة برشلونة خلفًا لكيكي سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 13 ساعة

جوارديولا يكشف أسباب الهزيمة أمام ليون بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة روبرت ترامب شقيق الرئيس الأمريكي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف موقف لاعبي برشلونة من المدرب المحتمل

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. السيسي: التحديات الإفريقية كبيرة.. ومصر على قدر المهمة

وزيرة الصحة: مصر لديها خطة طموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية بإفريقيا

الصحة العالمية: نتطلع للعمل مع "السيسي" واكتشاف مجالات جديدة

"الصحة العالمية" تؤكد: تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الصين

الصحة العالمية: كورونا مميت أكثر من الأنفلونزا الموسمية

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من معقم اليدين بنسبة 600%

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 ص

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

11:55 م

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

03:53 ص

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

01:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان