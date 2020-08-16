موعد وصول نجم برشلونة إلى يوفنتوس

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:00 ص
ميلو
ميلو
وكالات
Advertisements
وافق مسئولو نادي برشلونة على سفر البرازيلي أرثر ميلو إلى يوفنتوس الإيطالي لبداية خوض تجربته هناك والمشاركة في تدريبات السيدة العجوز.

ووفقا لصحيفة La Vanguardia الإسبانية فإن آرثر ميلو لاعب خط وسط برشلونة توصل مع مسؤولي برشلونة لاتفاق يتضمن عقوبة مالية صغيرة نظرا لرفضه الانضمام لتدريبات الفريق والبقاء في البرازيل.

وحسب الصحيفة، فإن البرازيلي البالغ 24 عاما سيسافر إلى مدينة تورينو الإيطالية، حيث يقع ناديه الجديد يوفنتوس، في 23 أغسطس لبدء مسيرته معه، ليكون تحت قيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو وبجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب الصحيفة المذكورة، التقى محامو آرثر ميلو بالخدمات القانونية للنادي الكتالوني، وبعد الاجتماع، اتفقوا على عقوبة مالية للاعب إثر الملف التأديبي المفتوح بعد قراره البقاء في البرازيل وعدم العودة إلى التدريب مع برشلونة في 27 يوليو.

وكان برشلونة قد أعلن في يونيو الماضي، انتقال آرثر إلى النادي الإيطالي، مقابل 72 مليون يورو شاملة 10 ملايين كمتغيرات إضافية، ووقع اللاعب البرازيلي على عقد لمدة 5 مواسم.

يذكر أن سبب نشوب الأزمة بين برشلونة واللاعب، يعود لرفضه المشاركة في دوري أبطال أوروبا، عقب نهاية العطلة التي حصل عليها الفريق إثر انتهاء الدوري الإسباني، وعلمه أنه خارج حسابات المدير الفني كيكي سيتين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس رحيل ميلو برشلونة

أخبار تهمك

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 13 ساعة

جوارديولا يكشف أسباب الهزيمة أمام ليون بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على المرشحين لقيادة برشلونة خلفًا لكيكي سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة روبرت ترامب شقيق الرئيس الأمريكي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه المعار

منذ ساعتين

تعرف موقف لاعبي برشلونة من المدرب المحتمل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 ص

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

11:55 م

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

03:53 ص

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

01:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان