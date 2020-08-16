الأرصاد: يفصلنا شهر عن نهاية الصيف.. ولن نشهد موجات حارة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:57 ص
طقس
طقس
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، منوهة بأن الصيف هذا العام لم يشهد موجات حارة، وتعتبر درجات الحرارة أقل من الأعوام السابقة.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن درجات الحرارة تسجل اليوم ارتفاع بمعدل درجتين عن معدلها الطبيعي، لتعاود انخفاضها غدا، منوهة بأن اارتفاع نسبة الرطوبة هو ما يزيد شعورنا بحرارة الطقس.

وأوضحت أننا مازلنا في فصل الصيف، ويفصلنا عن نهايته شهر، وليس متوقعا أن نشهد خلال الفترة المتبقية من الصيف موجاات حارة، ولكن درجات الحرارة ستكون ما بين الارتفاع والانخفاض.

وفي سياق آخر، نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا
شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وتصل نسب الرطوبة لـ 85%.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، وتصل نسب الرطوبة لـ 88 %.

طقس شديد الحرارة على وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا
طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
نشاط رياح على غرب السواحل الشمالية الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمي 32 درجة والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمي 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمي 39 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمي 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 42 درجة والصغرى 30 درجة، وسانت كاترين العظمي 33 درجة والصغرى 18 درجة.

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