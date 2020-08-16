محمد عبد الرحمن يكشف لجمهوره سبب تقليده لبعض مشاهد الأعمال السينمائية في "جمجوم وبم بم"

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:46 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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خرج الفنان محمد عبد الرحمن عن صمته وكشف لجمهوره عن تقليده للمشاهد الشهيرة لبعض من الأعمال الدرامية في مسلسله الجديد "جمجوم وبم بم".

وظهر محمد عبد الرحمن ليوضح لجمهوره قائلاً: "أنهم قاموا بالاستئذان أولاً قبل تمثيل هذه المشاهد، وأن هذا دليل كبير على نجاح تلك الأعمال".

وتابع: "أنهم أخذوا منها القليل واستعانوا بمشاهد لأعمال عظيمة في السينما المصرية مثل الفيل الازرق وولاد رزق، والنجاح هنا مشترك بينهم".

يذكر أن مسلسل "جمجوم وبم بم" مسلسل كوميدي ويشارك فيه بجانب عدد من الفنانين منهم محمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.

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