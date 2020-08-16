"مودة": 38% من حالات الطلاق تحدث في أول 3 سنوات للطلاق

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:41 ص
مودة
مودة
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع مودة، إن اطلاق المشروع جاء بعد انتباه القيادة السياسية لارتفاع نسبة الطلاق، حيث أن 38% من حالات الطلاق تحدث في أول 3 سنوات للزواج.

وأشارت "فارس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنهم اطلقوا منصة رقيمة في ديسمبر 2019 للتعريف بالزواج وحقوق ووجبات كل طرف، كاشفة أنه تردد على المنصة خلال الفترة من ديسمبر وحتى شهر يوليو أكثر من مليون شخص.

وأضافت مدير مشروع مودة، أنهم اطلقوا عدد من الورش بمحافظات مختلفة للتأهيل للزواج، منوهة بأنهم يستهدفوا من هذه الورش التواصل مع طرفي العلاقة الفتاة والشاب.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية” مودة” سيبدأ في تقديم مجموعة من الورش التدريبية لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج في مرحلة الخطوبة اللآئي يتم تجهيزهن من قبل المنطقة الروتارية.

وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية.

وقالت راندا فارس، مدير مشروع ” مودة”، الدورات التدريبية تستهدف ٢٠٠ فتاة وشاب في مرحلة الخطوبة من خلال تنفيذ ١٠ ورش تدريبية، يتلقى خلالها المتدربين المحتوى التدريبي للمشروع والذي ينقسم إلى عدة محاور وهي:
• الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحياة الزوجية.
• الجوانب الصحية في الحياة الأسرية.
• معايير اختيار شريك الحياة.
• الجوانب الشرعية في الحياة الأسرية.
تنطلق الدورات التدريبية من محافظة الإسكندرية يوم السبت الخامس عشر من أغسطس الجاري وتمتد حتى السادس من سبتمبر، في أربع محافظات (الإسكندرية – القاهرة – الجيزة – الفيوم).

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