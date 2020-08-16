مبابي يسخر من مانشستر سيتي بعد توديع دوري أبطال أوروبا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:36 ص
مبابي
مبابي
Advertisements
وجه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، كيليان مبابي رسالة سخرية إلى مانشستر سيتي بعد توديعه بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليون.

وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عبارة "دوري الفلاحين"، كما وجه التحية لفريق ليون الذي نجح في إقصاء مانشستر سيتي، رغم أن الجميع توقع مرور النادي الإنجليزي للمربع الذهبي بسهولة.

ويستخدم مصطلح "دوري الفلاحين" للسخرية من الأندية الفرنسية، واعتبار لاعبيها الأقل فنيا ومهارة مقارنة بباقي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها فريقان فرنسيان في نصف نهائي التشامبيونزليج، والمفارقة الغريبة أن الأمر حدث في موسم توقفت فيه بطولة الدوري الفرنسي، عكس باقي الدوريات الأخرى.

ونجح أولمبيك ليون في إقصاء يوفنتوس ثم مانشستر سيتي على أن يواجه بايرن ميونخ في نصف النهائي، فيما سيلاقي باريس سان جيرمان لايبزيج الألماني بعد تأهله على حساب بوروسيا دورتموند ثم أتالانتا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبابي مانشستر سيتي سخرية

أخبار تهمك

تعرف موقف لاعبي برشلونة من المدرب المحتمل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المرشحين لقيادة برشلونة خلفًا لكيكي سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة روبرت ترامب شقيق الرئيس الأمريكي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه المعار

منذ ساعتين

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 8 ساعات

جوارديولا يكشف أسباب الهزيمة أمام ليون بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 ص

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

11:55 م

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

03:53 ص

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

01:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان