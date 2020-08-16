مبابي يسخر من مانشستر سيتي بعد توديع دوري أبطال أوروبا

وجه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، كيليان مبابي رسالة سخرية إلى مانشستر سيتي بعد توديعه بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليون.





وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عبارة "دوري الفلاحين"، كما وجه التحية لفريق ليون الذي نجح في إقصاء مانشستر سيتي، رغم أن الجميع توقع مرور النادي الإنجليزي للمربع الذهبي بسهولة.





ويستخدم مصطلح "دوري الفلاحين" للسخرية من الأندية الفرنسية، واعتبار لاعبيها الأقل فنيا ومهارة مقارنة بباقي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.





وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها فريقان فرنسيان في نصف نهائي التشامبيونزليج، والمفارقة الغريبة أن الأمر حدث في موسم توقفت فيه بطولة الدوري الفرنسي، عكس باقي الدوريات الأخرى.





ونجح أولمبيك ليون في إقصاء يوفنتوس ثم مانشستر سيتي على أن يواجه بايرن ميونخ في نصف النهائي، فيما سيلاقي باريس سان جيرمان لايبزيج الألماني بعد تأهله على حساب بوروسيا دورتموند ثم أتالانتا.



