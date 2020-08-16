سعد لمجرد يتخطى حاجز ال35 مليون مشاهدة بأغنية "عدى الكلام"

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تخطت أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد 35 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها مباشرة يوم 15 يوليو على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



يذكر أن أغنية "عدى الكلام" للفنان حققت نجاحا كبيرا منذ بداية طرحها عبر موقع "يوتيوب" ومختلف المنصات الموسيقية.



والاغنية كان من المقرر طرحها قبل فترة ولكن تم تأجيلها لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.



وتضمنت كلمات أغنية "عدى الكلام" الآتي: "شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات كل ده بيحصل قوام.. حاسس كدة اني ابتديت ابقا رومانسي وضعيف.. ليه نومي بقا خفيف.. كنت لما بنام بنام.. الجمال عدى الكلام تضحكيلي وتاخدي كام.. أدفع العمر اللي جاي.. بس بشروط السلام مش بأفور صدقيني حسي بيا كلميني.. حتى لو موضوع غريب.. اللي طالبه تفهميني.. أنا والله ابن ناس مش بعاكس بالأساس".