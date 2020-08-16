موعد إعلان بيراميدز ضم رمضان صبحي بشكل رسمي

حدد مسؤولو نادي بيراميدز موعد الإعلان عن صفقة التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد الاتفاق معه على كافة الأمور التعاقدية.





موعد الإعلان عن صفقة رمضان صبحي في بيراميدز

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي بيراميدز، أن مسؤولي الأخير حسموا الجدل الدائر بشأن أزمة رمضان صبحي، الذي انتهت إعارته للنادي الأهلي، فيما يتعلق بانتقاله إلى السماوي.





وأوضحت المصادر أن مسؤولي هيدرسفيلد أبلغوا نظراءهم بنادي بيراميدز بموافقتهم على عرضهم لشراء رمضان صبحي نهائيًا.





ومن المقرر أن يعلن بيراميدز رسميًا انتقال رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي إلى صفوفه، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاتفاق على كل التفاصيل المالية.



