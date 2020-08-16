حسين الجسمي يقترب نحو النصف مليون بأغنية "بالنبط العريض"

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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تقترب أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي من النصف مليون مشاهدة منذ طرحها، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتناولت كلمات أغنية "بالبنط العريض" الآتي: "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض".

ويقدم الجسمي هذه الأغنية لأول مرة برؤيته اللحنية والموسيقية، ذات الإيقاعات المختلفة التي تحمل معها مختلف أنواع البهجة والسعادة.


يذكر أن الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع الموسيقي توما وقد قام بعملية المكساج والماستر.

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