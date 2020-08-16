تسجيل 6345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الأحد، 6345 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و635 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة في المكسيك، ارتفع إجمالي حالات الإصابة ليبلغ 517714، فيما وصلت الوفيات في البلاد إلى 56543 وفاة.

 

وكانت الحكومة المكسيكية، ترجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المسجلة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 21،336 مليون إصابة، بينهم أكثر من 762 ألف حالة وفاة، وأكثر من 14،134 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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