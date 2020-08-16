أنباء عن خطوبة هبة طوجي والعازف اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف
الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:53 ص
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تناقلت وسائل إعلام نبأ الخطوبة المرتقبة بين الفنانة اللبنانية هبة طوجي والعازف اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف.
وتأتي أنباء خطوبة الثنائي وسط المشهد الحزين الذي يسود لبنان بعد الانفجار العنيف الذي هز مرفأ بيروت.
وهذه الشراكة كانت قد تأسست سابقا في عبق عدة حفلات شارك بها معلوف بعزف الترومبيت بشكل مباشر إلى جانب هبة.
ولما سافرت هبة للمشاركة في النسخة الفرنسية من برنامج "ذا فويس" كانت على مقربة من معلوف المعروف بجولاته الأوروبية سنويا، وهذا ما زاد من قوة الصداقة.