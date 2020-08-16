أنباء عن خطوبة هبة طوجي والعازف اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
Advertisements

تناقلت وسائل إعلام نبأ الخطوبة المرتقبة بين الفنانة اللبنانية هبة طوجي والعازف اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف.

وتأتي أنباء خطوبة الثنائي وسط المشهد الحزين الذي يسود لبنان بعد الانفجار العنيف الذي هز مرفأ بيروت.

وهذه الشراكة كانت قد تأسست سابقا في عبق عدة حفلات شارك بها معلوف بعزف الترومبيت بشكل مباشر إلى جانب هبة.

ولما سافرت هبة للمشاركة في النسخة الفرنسية من برنامج "ذا فويس" كانت على مقربة من معلوف المعروف بجولاته الأوروبية سنويا، وهذا ما زاد من قوة الصداقة.

أخبار تهمك

تعرف على المرشحين لقيادة برشلونة خلفًا لكيكي سيتين

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة روبرت ترامب شقيق الرئيس الأمريكي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه المعار

منذ 33 دقيقة

تعرف موقف لاعبي برشلونة من المدرب المحتمل

منذ 39 دقيقة

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

جوارديولا يكشف أسباب الهزيمة أمام ليون بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 ص

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

11:55 م

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

03:53 ص

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

01:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان