أنباء عن خطوبة هبة طوجي والعازف اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف

وهذه الشراكة كانت قد تأسست سابقا في عبق عدة حفلات شارك بها معلوف بعزف الترومبيت بشكل مباشر إلى جانب هبة.

ولما سافرت هبة للمشاركة في النسخة الفرنسية من برنامج "ذا فويس" كانت على مقربة من معلوف المعروف بجولاته الأوروبية سنويا، وهذا ما زاد من قوة الصداقة.



