الأهلي يستقر على استعادة لاعبه المعار

أبدى محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف إنبي، رغبته في العودة للقلعة الحمراء، ورفض محاولات الفريق البترولي لتجديد إعارته.





واتفق مسئولو الأهلي مع اللاعب على عودته بعد انتهاء إعارته نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد موافقة السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





وتأتي موافقة المدرب السويسري نظرًا لمعاناة الفريق من نقص في مركز الجناح الأيسر بعد رحيل رمضان صبحى.



