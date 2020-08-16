هل يغرم كوتينيو برشلونة 5 مليون يورو بسبب دوري أبطال أوروبا ؟





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة الإسباني الذي فشل خلال الموسم المنصرم في تحقيق أي بطولة محلية أو قارية أصبح مهددًا بخسارة أموال جديدة في الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن النادي الكتالوني سيضطر لدفع مبلغ 5 ملايين يورو لصالح ليفربول الإنجليزي إذا نجح البرازيلي فيليب كوتينيو في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ الألماني.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن كوتينيو يلعب مع بايرن ميونخ على سبيل الإعارة حتى نهاية بطولة دوري أبطال أوروبا لكنه مرتبط بعقد مع برشلونة حتى 2023، وكان النجم البرازيلي انتقل من ليفربول إلى برشلونة في شتاء 2018 مقابل 160 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه يوجد بند في العقد المشترك بين برشلونة وليفربول ينص على تقاضي النادي الإنجليزي وبطل البريميرليج في الموسم المنصرم مبلغ 5 ملايين يورو إذا فاز كوتينيو بلقب دوري الأبطال في أحد موسمي 2018-2019 أو 2019-2020.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن البند في العقد لم يحدد الفريق الذي يحصد معه النجم البرازيلي على لقب دوري أبطال أوروبا.