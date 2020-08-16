فنانة شهيرة تكشف مصدر ثروتها بعد اتهامها في قضية "غسيل الأموال"

وأكدت الشطي، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه التشهير بسمعتها.





وأشارت إلى أنها تعمل بالوسط الفني منذ عام 2008، أي أكثر من 13 عامًا، وأي أموال موجودة في حسابها فهي من مجهودها الخالص.





وأضافت: "أنا أجلس 12 ساعة في اللوكيشن يوميا للتصوير"،مشيرة إلى أن أي أموال زائدة لديها فهو من خير زوجها، كونها متزوجة من رجل أعمال".



وتابعت فوز الشطي: "أنا كويتية أبا عن جد ومن يريد أوراق أو إثباتات أو سؤالي بشأن مصدر أموالي فلا مشكلة لدي في ذلك، إلا أنه ليس من حق أحد التشهير بي"







