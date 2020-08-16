الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق قبل مواجهة أسوان

انضم أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، فى مران الفريق الجماعى، المقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري المصري الممتاز.

















وقد غاب الشيخ عن مباراة الإنتاج الحربى مساء الجمعة الماضية، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى هدف مقابل هدف، بسبب تعرضه لكدمة قوية فى القدم.













وعلى الجانب الآخر انتظم ياسر إبراهيم مدافع الفريق في التدريبات الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى كاحل القدم، خلال لقاء الودي أمام فريق الجونة، والتي أبعدته عن المباريات طوال الفترة الماضية.











