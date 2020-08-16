"حلم حياتي" للنجم وائل جسار من فيلم "توأم روحي" ضمن قائمة تريند يوتيوب (فيديو)

وأعلن فريق عمل فيلم "توأم روحي" عن إقامة العرض الخاص للفيلم يوم الأربعاء المقبل الموافق ١٩من شهر أغسطس المقبل بمول العرب.





من ناحية أخري أوضح أحمد السبكي، أن الفيلم سيكون إهداء للراحلة رجاء الجداوي، حيث نشر بوستر الفيلم وتصدرت رجاء الجداوي البوستر،



