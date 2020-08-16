"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
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مع تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة لطبيعتها في معظم دول أوروبا، وإعادة فتح المتاحف في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن السؤال المطروح هو: هل الأمور المتعلقة بوضع وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تخرج عن السيطرة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؟

وترصد بوابة "الفجر" الوضع الوبائي لأمريكا وأوروبا في السطور التالية:

- الولايات المتحدة الأمريكية:
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن انخفاض عدد الاختبارات اليومية للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للمرة الأولى فى الولايات المتحدة، وأشار خبراء الصحة العامة والمسؤولون الفيدراليون إلى أهمية التوسع الكبير في أعداد اختبارات الكشف عن كوفيد 19 في أمريكا بهدف احتواء الفيروس.

كما أوضح الخبراء حاجة العديد من ملايين الأشخاص إلى الخضوع للاختبار بشكل يومي، بما في هذا الكثير من الأشخاص الذين لا يشعرون بأعراض المرض وبالتالي لاتزال أمريكا بعيدة بشكل كامل عن هذا المعيار. 

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية انخفضت الاختبارات اليومية أثناء الأسبوعين الماضيين، ونتج عن ذلك توقف استجابة الاختبار في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة أساسية.

آلاف الاختبارات اليومية
وقد أجريت اختبارات للكشف عن كوفيد 19 لما يقرب من 733000 شخص يوميًا في شهر أغسطس الحالي في المتوسط حيث سجل انخفاضًا من ما يقرب من 750.000 شخص في يوليو، طبقًا لمشروع تتبع COVID حيث انخفض متوسط الاختبار لمدة 7 أيام إلى 709000 يوم الاثنين الماضي، ويعتبر هذا أدنى مستوى في شهر تقريبًا، قبل ارتفاعه مرة ثانية في نهاية الأسبوع.

جاء هذا الاتجاه المقلق بعد عدد من الشهور من الزيادات المطردة في الاختبارات، ويعكس هذا بشكل جزئي أن من يسعى من الأشخاص لإجراء الاختبارات، عدد أقل حيث إن عدد الحالات المعروفة استقرت عند أكثر من 50000 يوميًا، بعد أن ارتفعت بشكل أكبر هذا الصيف.

ووفقًا لما ذكرته نفس الصحيفة، فإنه بعد مرور6 أشهر من ظهور وباء كوفيد 19 فإن الاختبارات لا تزال تشكل عقبة وتحدي بشكل رئيسي في جهود أمريكا لوقف فيروس كورونا. 

وأوضحت الصحيفة، أن الاتجاه انخفاض أعداد الاختبارات يعد نكسة قصيرة المدى، أبلغت الأمة عن أكثر من 800000 اختبار خلال يومي الخميس والجمعة.

وبحسب الأرقام المتاحة، تتراجع اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في 20 ولاية خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بدون لقاح أو علاج ناجع، تعتبر إجراء الاختبارات واسعة النطاق، هي محور الحل في مكافحة وباء كورونا نظرا لضرورتها، وأهميتها في عدم ظهور الأعراض على ما يصل إلى 40 في المائة من المصابين والذين قد ينقلون العدوى بالفيروس دون قصد.

ومن جانبه قدم معهد هارفارد للصحة العالمية، اقتراحًا، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج مليون اختبار على الأقل يوميًا لاحتواء الفيروس وإبطاء انتشاره، وحوالي 4 ملايين اختبار يوميا للتغلب على الفيروس ووقف الحالات الجديدة.

بينما يرى عدد من الخبراء أن هذا الهدف طموح بشكل كبير، ويقول خبراء آخرون أن المعيار يجب ألا يركز على عدد معين من الاختبارات، وإنما على النسبة المئوية للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفعل بكوفيد 19.

- أوروبا:
ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورنا المستجد كوفيد 19 في قارة أوروبا من جديد حيث سجلت دول أوروبية الخميس الماضي ارتفاعًا ملحوظا في أعداد الإصابات بكوفيد 19.

وبحسب ما ذكرته وكالات، فقد أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن ما يزيد عن 7 مليون وظيفة يدعمها قطاع الطيران، بما في هذا السياحة، في أوروبا معرضة اليوم للخطر وذلك مقارنة بتقديرات شهر يونيو الماضي التي بلغت 6 ملايين.

وصرح الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إياتا، أنه مع عدم تعافي السفر الجوي كما كان مأمولا له، ازداد التأثير السلبي على التوظيف وسفر الركاب والناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتقديرات السابقة.
"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟
"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟
"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟
"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟
"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟
"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟
"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟
"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟
"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟
"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟

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