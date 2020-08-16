ترامب ينعي رحيل شقيقه بكلمات مؤثرة

نعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رحيل شقيقه "روبرت"، الذي توفي الليلة الماضية، في مستشفى بنيويورك.





وقال ترامب في بيان له: "بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع، روبرت، توفي الليلة. لم يكن أخي فقط، لقد كان أعز أصدقائي. سنفتقده كثيرا، لكننا سنلتقي مرة أخرى. ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد. روبرت، أحبك. ارقد في سلام".





أعلن البيت الأبيض قبل قليل، وفاة روبرت ترامب شقيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.





وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، عن نقل الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روبرت ترامب، إلى مستشفى داخل نيويورك.



