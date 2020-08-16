سهر الصايغ: شخصيتي في"النهاية" من أصعب وأهم الأدوار التي قدمتها في مشواري الفني

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:49 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة سهر الصايغ أنه منذ أن عرض عليها فكرة مسلسل النهاية أعجبت جدا بها خاصة أنها جديدة تماما ولم تخطر على بال أي شخص من قبل ولأول مرة يتم طرحها في الفن العربي.

وأضافت في تصريحات صحفية: "رغم إعجابي الشديد تخوفت قليلا، ولكن مع بداية التحضيرات وعمل البروفات وتصميم الديكورات والملابس بدأت أشعر أنني داخل روح العمل والحمد لله، فقد حقق المسلسل جدلا كبير ونجاحا أكبر من المتوقع.

وأنا راضية تماما عن المشاركة بالمسلسل، خاصة أنه نجح في تقديم الخيال العلمي بصورة وشكل لا يقل جودة عن الكثير من الأعمال الأجنبية.

وأعتبر شخصية "صباح" من أصعب وأهم الشخصيات التي قدمتها في مشواري الفني.

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