الزمالك يتحرك لتلبية رغبة كارتيرون

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:43 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك طالب إدارة القلعة البيضاء أن تسرع في حسم صفقة نبيل دونجا نجم خط وسط براميدز من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.
ومن وجهة نظر المدير الفني الفرنسي، فإن دونجا سيوفر الحلول لأزمة وسط الملعب مع تفكيره في تغيير مركز فرجاني ساسي والاعتماد عليه فى مركز صانع الألعاب على أن يكون كلا من دونجا وطارق حامد في وسط الملعب.
وشدد كارتيرون على تمسكه بالتعاقد مع نبيل دونجا ورفض التعاقد مع محمد عبد العاطي نجم وادي دجلة بالإضافة إلى عدم إقتناعه بمستوى محمد حسن واعتباره بديلا استراتيجيا في خط وسط الملعب.
وقام الفرنسي باتريس كارتيرون بتحديد احتياجاته لإدارة الفارس الأبيض التي نجحت في حسم صفقتي الأنجولي أري بابل والتونسي حمزة المثلوثي ومازال متبقى مركز المهاجم بالإضافة إلى نجم خط الوسط المدافع.

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