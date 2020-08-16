الزمالك يتحرك لتلبية رغبة كارتيرون





كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك طالب إدارة القلعة البيضاء أن تسرع في حسم صفقة نبيل دونجا نجم خط وسط براميدز من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

ومن وجهة نظر المدير الفني الفرنسي، فإن دونجا سيوفر الحلول لأزمة وسط الملعب مع تفكيره في تغيير مركز فرجاني ساسي والاعتماد عليه فى مركز صانع الألعاب على أن يكون كلا من دونجا وطارق حامد في وسط الملعب.

وشدد كارتيرون على تمسكه بالتعاقد مع نبيل دونجا ورفض التعاقد مع محمد عبد العاطي نجم وادي دجلة بالإضافة إلى عدم إقتناعه بمستوى محمد حسن واعتباره بديلا استراتيجيا في خط وسط الملعب.