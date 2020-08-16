تعرف على المرشحين لقيادة برشلونة خلفًا لكيكي سيتين

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:42 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
 

وضع جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني 3 أسماء مرشحين لقيادة تدريب النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة بعد إقالة كيكي سيتين المدير الفني الحالي للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة بسبب سوء النتائج.

وذكرت التقارير الصحفية الاسبانية أن المدرب الهولندي رونالد كومان و المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو بالإضافة إلي اللاعب الدولي الاسباني السابق تشافي هيرنانديز المدير الفني النادي لنادي السد القطري هم الأقرب لتولي قيادة النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وأضافت التقارير أن إدارة نادي برشلونة ستعلن خلال ساعات قليلة إقالة مدرب الفريق كيكي سيتين وتعيين المدرب الجديد هذا الأسبوع استعدادا للموسم الجديد.

يذكر أن نادي برشلونة قد خسر بنتيجة 8 / 2 أمام نظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

جوارديولا يكشف أسباب الهزيمة أمام ليون بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يسعى لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات مثيرة بشأن مستقبل كيكي سيتين مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة روبرت ترامب شقيق الرئيس الأمريكي

منذ ساعة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على المرشحين لقيادة برشلونة خلفًا لكيكي سيتين

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 5 ساعات

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 ص

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

11:55 م

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

03:53 ص

عاجل.. وفاة روبرت ترامب شقيق الرئيس الأمريكي

05:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان