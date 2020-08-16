تعرف على المرشحين لقيادة برشلونة خلفًا لكيكي سيتين





وضع جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني 3 أسماء مرشحين لقيادة تدريب النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة بعد إقالة كيكي سيتين المدير الفني الحالي للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة بسبب سوء النتائج.





وذكرت التقارير الصحفية الاسبانية أن المدرب الهولندي رونالد كومان و المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو بالإضافة إلي اللاعب الدولي الاسباني السابق تشافي هيرنانديز المدير الفني النادي لنادي السد القطري هم الأقرب لتولي قيادة النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.





وأضافت التقارير أن إدارة نادي برشلونة ستعلن خلال ساعات قليلة إقالة مدرب الفريق كيكي سيتين وتعيين المدرب الجديد هذا الأسبوع استعدادا للموسم الجديد.



