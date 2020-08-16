ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على مصر المقاصة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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حقق الزمالك فوزاً صعباً على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، في إطار مواجهات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.
وجاء هدف الزمالك الوحيد عبر المهاجم الشاب حسام أشرف، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.
بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده للنقطة 38، وتقدم للمركز الثاني، بينما ظل المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.
وأصبح ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على النحو التالي:

1- الأهلي 53 نقطة.

2- الزمالك 38 نقطة.

3- بيراميدز 35 نقطة.

4- المقاولون العرب 34 نقطة.

5- الإتحاد السكندري 29 نقطة.

6- سموجة 26 نقطة.

7- إنبي 25 نقطة.

8- الإنتاج الحربي 24 نقطة.

9- الإسماعيلي 22 نقطة.

10- الجونة 21 نقطة.

11- المصري 20 نقطة.

12- حرس الحدود 19 نقطة.

13- أسوان 19 نقطة.

14- وادي دجلة 18 نقطة.

15- مصر المقاصة 17 نقطة.

16- طلائع الجيش 17 نقطة.

17- طنطا 16 نقطة.

18- نادي مصر 12 نقطة.


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