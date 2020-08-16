موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا





يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق لايبزيج الألماني يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا المقامة حاليا فى العاصمة البرتغالية لشبونة.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.





وتذاع المباراة يبن الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



