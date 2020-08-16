عاجل.. وفاة روبرت ترامب شقيق الرئيس الأمريكي

أعلن البيت الأبيض قبل قليل، وفاة روبرت ترامب شقيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، عن نقل الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روبرت ترامب، إلى مستشفى داخل نيويورك.





وقال نائب السكرتير الصحفى جود ديرى "يمكن تأكيد الأنباء عن دخول شقيق الرئيس إلى المستشفى"، فيما لم يعلن أي تفاصيل حول طبيعة ما يعانيه شقيق الرئيس الأمريكي".



