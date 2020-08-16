بسبب جنسيته.. بارتوميو رفض التعاقد مع نجم بايرن ميونخ





فجر الصحفي لويس عمر تابيا ، مفاجأة كبيرة عندما أسدل الستار عن كارثه قام بها جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الماضي .









وكشف الصحفي الشهير أن بارتوميو قد رفض التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيس، الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ ، وذلك قبل الانتقال إلى العملاق البافاري الصيف الماضي .





وظهر الظهير الأيسر صاحب الـ 19 عام تقدم كبيرة طول الموسم، مما ساعد فريقة في الفوز بلقبي الدوري والكأس في المانيا، علاوة على ذلك مساهمتة في الفوز التاريخي للعملاق البافاري علي نظيرة برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين .







