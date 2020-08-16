دينا الوديدي تفتتح الدورة 18 لمهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية





أحيت المغنية دينا الوديدي مساء يوم السبت أولى حفلات مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر بمدينة الإسكندرية المصرية على ساحل البحر المتوسط الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية.





أقيم الحفل على المسرح المكشوف للمكتبة بحضور نحو 300 شخص مع اتباع الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا مثل التباعد بين مقاعد الحاضرين واستخدام الكمامات عند الدخول.





وقدمت دينا الوديدي مجموعة متنوعة من الأغاني لاقت تفاعلا من الجمهور مثل (يا جنوبي) و(الليل) و(أشوف أمورك استعجب) و(الحرام) و(يا اللي عارف كل شيء) و(يا اللي معدي).





وقال الموسيقار راجح داود المشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية في كلمة قبل انطلاق الحفل إن المهرجان يقام هذا العام في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن إدارة المكتبة أصرت على إقامته في موعده.





وأضاف أن البرنامج رغم قصر مدته يشهد الكثير من الفعاليات ومشاركة نجوم كبار أمثال علي الحجار ومصطفى قمر إضافة إلى بعض الفرق الشبابية.





الدورة الثامنة عشرة من مهرجان الصيف الدولي مهداة إلى فنان الاستعراض الراحل محمود رضا الذي توفي في شهر يوليو تموز الماضي. وتستمر الدورة حتى 29 أغسطس آب الجاري.





ويشمل البرنامج حفل موسيقي لأوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة الموسيقار ناير ناجي ومحاضرة عن (دور المخرج السينمائي) يلقيها المخرج عادل أديب وورشة عمل عن (صناعة الأفلام منخفضة التكاليف) يقدمها المخرج أحمد رشوان وسهرة مع المنشد محمود التهامي.



