آخر تطورات جريمة العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بالهرم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:45 ص
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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تحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل العثور على سيدة مقتولة داخل شقتها، لمشاهدة دخول وخروج المجني عليها وزوجها من العقار، خلال وقت ارتكاب الجريمة.

ويواصل رجال مباحث الجيزة الاستماع إلى أقوال جيران المجني عليها وأسرتها.

وحصلت بوابة الفجر على صورة السيدة المقتولة في ظروف غامضة داخل شقتها بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، رفقة زوجها.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على جثة سيدة مقطعة داخل شقتها بمنطقة الهرم، غرب المحافظة.

ويكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مقطعة إلى أجزاء، داخل ثلاجة شقتها بمنطقة الهرم، غرب المحافظة، إذ تبين أن المجني عليها تدعى "أمل. ف. س"، عشرينية العمر، لديها طفلان وتقيم رفقة زوجها، "محمود. ش. م" الذي يعمل جزارا.

تعود القصة إلى اختفاء الزوجين الخميس الماضي، في ظروف غامضة، بعد ترك الطفلان لدي جدتهما للأم، وحاولت أسرة السيدة العشرينية العمر الاتصال بها، لكن باءت المحاولات بالفشل بسبب إغلاق هاتفها المحمول.

وحال توجه الجدة لإحضار متعلقات الطفلين من المنزل اشتمت رائحة كريهة، وبالبحث عن مصدرها عثرت على جثة ابنتها مقطعة أجزاء داخل أكياس في ثلاجة "ديب فريرز" بمسكنها، وذلك حسب مصدر مقرب من الأسرة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مقطعة داخل شقة سكنية بنطاق القسم.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والرائد أحمد عصام رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لسيدة مقطعة أجزاء داخل ثلاجة شقتها. 

ورجحت التحريات وأقوال أسرتها بأن الزوج -ويعمل جزارا- وراء ارتكاب الواقعة لاختفائه في ظروف غامضة تزامنا مع اكتشاف الجريمة.

وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط المتهم بارتكابها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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