جوارديولا يكشف أسباب الهزيمة أمام ليون بدوري أبطال أوروبا

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كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن أسباب الهزيمة أمام فريق أولمبيك ليون الفرنسي بالأمس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب النور، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "‏قمنا بالأخطاء في كلا الهدفين في لحظات مهمة من اللقاء، وأول 15-20 دقيقة في اللقاء كانت رائعة، ولكننا عانينا في إيجاد المساحة للهجوم، وفي يوم من الأيام سنقوم بكسر ذلك الحاجز الذي بيننا وبين نصف النهائي، وأشعر أننا كنا الأفضل الليلة".



وأضاف: "‏نحن محبطون، ولكن سنذهب للعطلة الآن ومن ثم سنعود للمحاولة مجددًا، وربما في يوم من الأيام سنصل لما نريده ولكن سنرى".



وأوضح عن الـ VAR: "لا أعلم، ولا أرغب بالحديث عن هذه الأمور، لأنه سيبدو وأنني أحاول إيجاد أعذار وأتذمر بسبب تلك الحالة، ولكننا قمنا بالأخطاء، وفي مثل هذه الحالات كان علينا التسجيل من أجل الذهاب للأشواط الإضافية، وبعد ذلك استقبلنا الهدف الثالث واللقاء انتهى بعد ذلك".