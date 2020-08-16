بسبب نعي عصام العريان.. نقابة الأطباء تعتذر لأسر الشهداء

قدمت نقابة الأطباء، اعتذارا إلى أسر الشهداء، والأطباء، بعد نشر بيان نعي القيادي الإخواني عصام العريان.





وقالت النقابة: "نظرًا لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور عصام العريان من لغط، فوجب إيضاح أن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه".





وتابعت نقابة الأطباء: "وتعتذر النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء والأطباء الذين تناولوه بتحفظ واستياء ملحوظ".



