بسبب نعي عصام العريان.. نقابة الأطباء تعتذر لأسر الشهداء

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:32 ص
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
الفجر
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قدمت نقابة الأطباء، اعتذارا إلى أسر الشهداء، والأطباء، بعد نشر بيان نعي القيادي الإخواني عصام العريان.

وقالت النقابة: "نظرًا لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور عصام العريان من لغط، فوجب إيضاح أن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه".

وتابعت نقابة الأطباء: "وتعتذر النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء والأطباء الذين تناولوه بتحفظ واستياء ملحوظ".

كانت النقابة قد أصدرت بيانا، نعت فيه وفاة القيادي الإخواني عصام العريان، الأمر الذي أثار جدلا واسعا، وهجوما شديدا على مجلس النقابة.

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نقابة الأطباء نعي عصام العريان بوابة الفجر الفجر

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