"متقطعة أجزاء في الثلاجة".. مفاجآت حول العثور على جثة سيدة داخل شقتها بالهرم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:30 ص
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على جثة سيدة مقطعة داخل شقتها بمنطقة الهرم، غرب المحافظة.

ويكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مقطعة إلى أجزاء، داخل ثلاجة شقتها بمنطقة الهرم، غرب المحافظة، إذ تبين أن المجني عليها تدعى "أمل.ف.س"، عشرينية العمر، لديها طفلان وتقيم رفقة زوجها، "محمود.ش.م" الذي يعمل جزارا.

الخميس الماضي اختفى الزوجان في ظروف غامضة، بعد ترك الطفلان لدى جدتهما للأم، وحاولت أسرة السيدة العشرينية العمر الاتصال بها، لكن باءت المحاولات بالفشل بسبب إغلاق هاتفها المحمول.

وحال توجه الجدة لإحضار متعلقات الطفلين من المنزل اشتمت رائحة كريهة، وبالبحث عن مصدرها عثرت على جثة ابنتها مقطعة أجزاء داخل أكياس في ثلاجة "ديب فريرز" بمسكنها، وذلك حسب مصدر مقرب من الأسرة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مقطعة داخل شقة سكنية بنطاق القسم.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والرائد أحمد عصام رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لسيدة مقطعة أجزاء داخل ثلاجة شقتها. 

ورجحت التحريات وأقوال أسرتها بأن الزوج -ويعمل جزارا- وراء ارتكاب الواقعة لاختفائه في ظروف غامضة تزامنا مع اكتشاف الجريمة.

وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط المتهم بارتكابها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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