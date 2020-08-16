نجم ريال مدريد يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:21 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أشارت تقارير صحفية، أن النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، تلقى عرضًا للعودة لنادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يشارك هازارد كتيرًا مع ريال مدريد هذا الموسم، بعد تعرضه للعديد من الإصابات، والتي أثرت على المشاركة مع الفريق الملكي.

وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن مسؤولين من تشيلسي تواصلوا مع هازارد أثناء الموسم، حيث كانوا قلقين على إصاباته وسألوه عن العملية والتعافي ومشاعره في إسبانيا.

وتابع الموقع، أن مسؤولي تشيلسي عرضوا على هازارد العودة مجددًا إلى ستامفورد بريدج خلال الفترة المقبلة.

 وأشار الموقع، أن هازارد لا يفكر مطلقًا في مغادرة ريال مدريد؛ لأنه كان يحلم بارتداء قميص النادي الملكي.

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