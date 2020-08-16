الأهلي يدرس التعاقد مع محمد إبراهيم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:19 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

يدرس مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وهناك اتجاهًا قويًا في الأهلي للتعاقد مع إبراهيم، وظل خروج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر، ويستعد المجلس الأحمر لتقدم عرض مالي مغر للاعب لحسم الأمور بشكل رسمي.



وكان محمد إبراهيم انتقل إلى صفوف مصر المقاصة بصورة نهائية في مطلع الموسم الحالي قادمًا من الزمالك.


وخاض صاحب الـ28 عامًا 12 مباراة مع مصر المقاصة، لم يستطع التسجيل ولا هدف، إلا أنه صنع إثنين.



ويعد مصر المقاصة من الفرق المهددة بالهبوط حيث يتواجد في الترتيب الخامس عشر برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز السادس عشر.

أخبار تهمك

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ 36 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع محمد إبراهيم

منذ نصف ساعة

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر ينقلب على نجمي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رونالدو ينصح بيرلو بضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 9 ساعات

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 ص

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

03:53 ص

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

11:55 م

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

03:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان