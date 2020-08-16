الأهلي يدرس التعاقد مع محمد إبراهيم





يدرس مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.













وهناك اتجاهًا قويًا في الأهلي للتعاقد مع إبراهيم، وظل خروج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر، ويستعد المجلس الأحمر لتقدم عرض مالي مغر للاعب لحسم الأمور بشكل رسمي.













وكان محمد إبراهيم انتقل إلى صفوف مصر المقاصة بصورة نهائية في مطلع الموسم الحالي قادمًا من الزمالك.









وخاض صاحب الـ28 عامًا 12 مباراة مع مصر المقاصة، لم يستطع التسجيل ولا هدف، إلا أنه صنع إثنين.











