تطورات مثيرة بشأن مستقبل كيكي سيتين مع برشلونة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:51 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أشارت تقارير إسبانية في الساعات الماضية، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة الإسباني الحالي.

وودع نادي برشلونة للهزيمة أمام فريق بايرن ميونخ الألماني بعد الخسارة بنتيجة 8-2 على ملعب النور في لشبونة، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لتقارير حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن هناك حالة طارئة داخل نادي برشلونة، وإن إدارة الفريق برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو سوف تعقد اجتماعًا مساء اليوم الأحد.

وأوضحت تلك التقارير، إن أولى القرارات هى إقالة كيكي سيتين وتعيين مدرب جديد، وان النادي سيخبر المدرب في الساعات المقبلة بأنه لن يستمر داخل الفريق.

ويعد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق هو المرشح الأول، وأيضاً ماسيميليانو أليجري، ورونالد كومان وحتى بيميينتا لديهم بعض الحظوظ لتولي المهمة، ومن الممكن أن يتم التخلي عن أبيدال.

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الكلمات المفتاحية

كيكي سيتين رئة دور الربع النهائي برشلونة ‏بايرن ميونيخ

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