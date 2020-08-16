احتفال من نوع خاص.. شاهد كيف هنأت بسمة بوسيل زوجها تامر حسني بعيد ميلاده (صورة)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:21 ص
بوابة الفجر
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احتفلت بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني، بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة، حيث حرص الثنائي على ارتداء تي شيرت مشابه للذي يرتديه الآخر مزين بصورة تامر حسني.

وشاركت يوسيل، متابعيها عبر حسابها بـ "إنستجرام" فرحتها بالمناسبة من خلال نشرها صورتها برفقة زوجها.

وعلقت بسمة بوسيلـ على الصورة قائلة : "كل سنة وانت حبيبي".

ولاقت  الصورة إعجاب متابعيها الذين بادروا بكتابة التعليقات الإيجابية وتهنئة تامر حسني خلال بهذه المناسبة.
احتفال من نوع خاص.. شاهد كيف هنأت بسمة بوسيل زوجها تامر حسني بعيد ميلاده (صورة)
احتفال من نوع خاص.. شاهد كيف هنأت بسمة بوسيل زوجها تامر حسني بعيد ميلاده (صورة)

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