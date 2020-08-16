مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:11 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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استقر مسئولو نادي برشلونة الإسباني على عرض نجم الفريق للبيع، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد كارثة مباراة بايرن ميونخ الألماني. د

وتعرض برشلونة الإسباني لهزيمة ثقيلة أمام فريق بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 على ملعب النور في لشبونة، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن سوف يتم وضع سيرجي بوسكيتس في السوق الصيفي، حيث قرر النادي على رحيله بشكل نهائي.

وأعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني بعد خسارة بايرن ميونخ الأخيرة، إن الإدارة اتخذت بعض القرارات في الأيام الماضية بشأن وضع الفريق في الموسم الجديد.

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