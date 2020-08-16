المصري يعلق على اتهام تزوير عينة مسعود ويؤكد خضوع الحارس للتحقيق اليوم









علق محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، على تزوير أحمد مسعود، حارس الفريق، لنتيجة مسحة كورونا الخاصة به.





وأكد محمد الخولي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مسعود سيخضع للتحقيق اليوم ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تحدث معي في الساعات الماضية".



