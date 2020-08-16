مدرب الأهلي السابق: عصام الحضري لم يتآمر عليا ولا أتهمه بتفويت الأهداف في دوري 2002









قال الهولندي جو بونفرير، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إنه لاعبي الأهلي ليس السبب في الهزيمة أمام إنبي في الدوري الشهير 2002.





وأكد بونفرير في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كان هناك سوء توفيق كبير عانى منها اللاعبين في تلك المباراة".





وعن اللاعبين الذي لم ينساهم، أشار: "وائل جمعة هو أكثر لاعب أتذكره، كما كان هناك لاعب في وسط الملعب لديه مهارات فنية كبيرة ولاعب أخر مميز في خط الهجوم ولا أتذكر أسماءهم".



