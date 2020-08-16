مدرب الأهلي السابق: عصام الحضري لم يتآمر عليا ولا أتهمه بتفويت الأهداف في دوري 2002

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:54 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الهولندي جو بونفرير، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إنه لاعبي الأهلي ليس السبب في الهزيمة أمام إنبي في الدوري الشهير 2002.

وأكد بونفرير في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كان هناك سوء توفيق كبير عانى منها اللاعبين في تلك المباراة".

وعن اللاعبين الذي لم ينساهم، أشار: "وائل جمعة هو أكثر لاعب أتذكره، كما كان هناك لاعب في وسط الملعب لديه مهارات فنية كبيرة ولاعب أخر مميز في خط الهجوم ولا أتذكر أسماءهم".

وعن توجيه اللوم لعصام الحضري بعد تلك المباراة، علق: "لا يمكن أن الوم واحد من أفضل العناصر في الفريق وقتها، وهذا لم يحدث نهائيا وربما اختلفنا في وجهات النظر".

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