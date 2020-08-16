بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:53 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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ودع فريق برشلونة دوري أبطال أوروبا من دور ربع نهائي، على يد بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم أول أمس الجمعة.

ويخطط الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لمغادرة كامب نو، حيث قام بتهديد إدارة البرسا بذلك، على خلفية الخسارة المذلة أمام الفريق الألماني.

وطلب ميسي تغييرات جذرية في النادي، من المدرب وحتى الرئيس والإدارة الرياضي، وإلا سوف يغادر برشلونة هذا الصيف، حسب ما أوضح تقرير فرنسي.

جدير بالذكر أن ميسي سبق أن صرح أكثر من مرة لوسائل الإعلام، أن مستوى برشلونة لا يؤهله للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم ميسي، أكثر من مرة في السابق بالانتقال إلى إنتر ميلان أو مانشستر سيتي.

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