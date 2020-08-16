3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة













شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه الحالي برشلونة، وذلك بعد مباراة بايرن ميونخ الألماني يوم الجمعة الماضية.





وتعرض برشلونة لهزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 على ملعب النور في لشبونة، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأشارت تقارير حسب إذاعة "كادينا كوبي"، إن ليونيل ميسي سوف يحسم مصيره مع الفريق حسب التغييرات في النادي خلال الفترة المقبلة.





واوضحت تلك التقارير، إن ليونيل ميسي يريد إقالة كيكي سيتين بشكل رسمي، وأيضّا رحيل إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، والتعاقد مع صفقات جديدة تفيد الفريق مع تجديد كامل في اللاعبين الموجودين حاليا.





يذكر أن يرسل خرج بدون الحصول على أي بطولة هذا الموسم، حيث خسر بطولة الدوري الاسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.







