3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:18 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements



شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه الحالي برشلونة، وذلك بعد مباراة بايرن ميونخ الألماني يوم الجمعة الماضية. 

وتعرض برشلونة لهزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 على ملعب النور في لشبونة، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وأشارت تقارير حسب إذاعة "كادينا كوبي"، إن ليونيل ميسي سوف يحسم مصيره مع الفريق حسب التغييرات في النادي خلال الفترة المقبلة. 

واوضحت تلك التقارير، إن ليونيل ميسي يريد إقالة كيكي سيتين بشكل رسمي، وأيضّا رحيل إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، والتعاقد مع صفقات جديدة تفيد الفريق مع تجديد كامل في اللاعبين الموجودين حاليا. 

يذكر أن يرسل خرج بدون الحصول على أي بطولة هذا الموسم، حيث خسر بطولة الدوري الاسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.


أخبار تهمك

نجوم برشلونة يرفضون بوكيتينيو

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

ليس تشافي هيرنانديز.. أسطورة برشلونة يقترب من خلافة كيكي سيتين

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر ينقلب على نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. هيدرسفيلد الإنجليزي يرفض عرض بيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رونالدو ينصح بيرلو بضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يكشف عن وجهة رمضان صبحي القادمة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

01:39 ص

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

11:31 م

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان