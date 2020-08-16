مرتضي منصور: مصطفي محمد عليه الجلوس على الدكة









أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مصطفي محمد، مهاجم الفريق يواجه سوء حظ خلال الفترة الأخيرة.





وقال منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "لو أنا مكان مصطفي محمد أطلب من كارتيرون الجلوس على دكة البدلاء حتي استعيد المستوي المعهود مرة أخري، وهو اللاعب الوحيد الذى تلقي عرض من أوروبا خلال الفترة الماضية".