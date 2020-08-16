مرتضي منصور: مصطفي محمد عليه الجلوس على الدكة
الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:16 ص
محمد جمال
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أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مصطفي محمد، مهاجم الفريق يواجه سوء حظ خلال الفترة الأخيرة.
وقال منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "لو أنا مكان مصطفي محمد أطلب من كارتيرون الجلوس على دكة البدلاء حتي استعيد المستوي المعهود مرة أخري، وهو اللاعب الوحيد الذى تلقي عرض من أوروبا خلال الفترة الماضية".
وأضاف: "مصطفي محمد يبذل جهد غير طبيعي لكنه سييء الحظ، والزواج ليس له علاقة بالتأثير على مستواه".